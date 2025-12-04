نتانياهو يعيّن سكرتيره العسكريّ مديرًا للموساد

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو سكرتيره العسكريّ اللواء رومان غوفمان الذي لا يتمتع بخبرة في مجال الاستخبارات، مديرًا لجهاز الموساد.



ومن المقرر أن يخلف غوفمان على رأس جهاز الاستخبارات الخارجية، ديفيد برنياع الذي تنتهي ولايته الممتدة خمس سنوات في حزيران 2026.



وتعرّض غوفمان لإصابة خلال المعارك في جنوب إسرائيل إبان هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، حين كان قائدًا لمركز تدريب المشاة.



وللمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، يعّين نتانياهو في مركز أمنيّ حسّاس مسؤولًا قريبًا من توجهاته القومية، بعدما أوكل قيادة جهاز الأمن الداخليّ (الشاباك) إلى ديفيد زيني.



ودرس رومان غوفمان في المدرسة التلمودية لمستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة والتي تعد من أبرز المعاهد التعليمية للصهيونية الدينية.