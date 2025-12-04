الأخبار
بوتين يدعو الى التعاون مع المساعي الأميركية بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-04 | 12:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين يدعو الى التعاون مع المساعي الأميركية بشأن أوكرانيا
أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا "معقّدة" لكنه شدد على ضرورة "التعاون" مع واشنطن لإنجاح مساعيها بدلا من "عرقلتها"، وذلك في مقابلة بثّتها مجلة "إنديا توداي".
وقال بوتين في التصريحات التي ترجمتها المجلة: "هذه مهمّة معقّدة وصعبة أخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عاتقه".
وأضاف أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة بالسهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك". وتابع: "أعتقد أن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".
أخبار دولية
بوتين
أوكرانيا
الولايات المتحدة
التالي
وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وصل إلى سوريا
ترامب: الوفد الأميركي أجرى محادثات "جيدة جدا" مع بوتين بشأن أوكرانيا... وبوتين "يريد إنهاء الحرب"
السابق
