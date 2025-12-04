بوتين يدعو الى التعاون مع المساعي الأميركية بشأن أوكرانيا

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا "معقّدة" لكنه شدد على ضرورة "التعاون" مع واشنطن لإنجاح مساعيها بدلا من "عرقلتها"، وذلك في مقابلة بثّتها مجلة "إنديا توداي".



وقال بوتين في التصريحات التي ترجمتها المجلة: "هذه مهمّة معقّدة وصعبة أخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عاتقه".



وأضاف أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة بالسهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك". وتابع: "أعتقد أن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".