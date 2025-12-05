الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار



أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها وافقت على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار، فيما يقوم رئيس الوزراء مارك كارني بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وسط حالة من عدم اليقين بشأن العلاقات مع واشنطن.



وقالت وزارة الخارجية إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 3414 قنبلة من طراز "بي إل يو-111" التي تزن 500 رطل (226 كغم) لكل منها ويمكنها ضرب تشكيلات القوات، وما يصل إلى 3108 قنابل من طراز "جي بي يو-39" المخصصة لضرب الأهداف الثابتة بدقة.



كما تتضمن أكثر من 5000 من ذخائر الهجوم المباشر المشترك لتحويل القنابل غير الموجهة إلى ذخائر موجهة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار للكونغرس إن الصفقة "ستحسن القدرة الدفاعية الكندية الموثوقة لردع العدوان في المنطقة، وضمان التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتعزيز قدرة كندا على المساهمة في الدفاع القاري المشترك".