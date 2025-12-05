مرشح ترامب للانتخابات الرئاسية في هندوراس يستعيد الصدارة مع استمرار عمليات الفرز

استعاد مرشح يميني للانتخابات الرئاسية في هندوراس حاز على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقدمه بفارق ضئيل على منافسه الخميس، مع استمرار فرز الاصوات لليوم الرابع على التوالي.



وبعد فرز 86,76% من الأصوات، تصدر نصري عصفورة البالغ 67 عاما والعضو في الحزب الوطني، النتائج مساء بنسبة 40,24% مقابل 39,41% لمنافسه سلفادور نصر الله، المذيع التلفزيوني البالغ 72 عاما والعضو في الحزب الليبرالي، وفقا للمجلس الوطني للانتخابات.



وتعرض المجلس الوطني لانتقادات من الرئيس الأميركي بسبب البطء الشديد في عمليات الفرز.



وقالت رئيسته آنا باولا هول الخميس، إن المجلس يعمل على سحب سجلات النظام الالكتروني التي لم يكن بالامكان إرسالها إلى الخادم المركزي بسبب عطل في يوم الانتخابات.



أضافت هول التي طلبت من المرشحين التحلي بالصبر "كل هذا سيكتمل... الفرز النهائي بنسبة 100%".



وأضافت "التسرع في بعض الأحيان عدو الشرعية".



وتعهد المجلس الوطني بأن تعبر النتيجة النهائية عن "الإرادة الشعبية بدقة".



واتهم ترامب المشكك بشكل روتيني في نزاهة الانتخابات التي لا تتوافق نتائجها مع ما يريده، السلطات الهندوراسية "بمحاولة تغيير" النتائج، مهددا ب"تدفيعها ثمنا باهظا" إذا فعلت ذلك.



وتعد هندوراس واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية فقرا وعنفا، وقد هاجر الكثير من مواطنيها شمالا إلى الولايات المتحدة هربا من تلك المصاعب.



وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات الثلاثاء إن بطاقات الاقتراع لا تزال تأتي من مناطق نائية، بعضها لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحمير أو القوارب، وربما يكون إعلن الفائز بعد ايام.



ومن الناحية القانونية، أمام المجلس الوطني للانتخابات شهر واحد لإعلان النتيجة.