الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدعون بالجنائية الدولية: مذكرة اعتقال بوتين ستظل سارية

أخبار دولية
2025-12-05 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدعون بالجنائية الدولية: مذكرة اعتقال بوتين ستظل سارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مدعون بالجنائية الدولية: مذكرة اعتقال بوتين ستظل سارية

أكد مدعون بالمحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخمسة روس آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ستظل سارية حتى لو شهدت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الموافقة على حصولهم على عفو شامل.

وقال نائبا المدعي العام مامي ماندياي نيانغ من السنغال ونزهات شاميم خان من فيجي، اللذان توليا مسؤولية التحقيقات في المحكمة منذ خروج مدعيها العام في إجازة، إن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي لتعليق أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين والخمسة الآخرين لدورهم المزعوم في الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويواجه بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا مزاعم بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا من دون سند قانوني.

وترفض روسيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ونفت مرارا مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

ومن بين المشتبه بهم الروس البارزين الآخرين المطلوبين من قبل المحكمة سيرغي شويغو، وزير الدفاع السابق، والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف.

وقالت شاميم خان، مستشهدة بنظام روما الأساسي للمحكمة: "إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام، ثم طلب منا مجلس الأمن تأجيل التحقيق، فهذه مسألة.. عملية سياسية لمجلس الأمن. ولكن فيما يتعلق بنا... فهذا لا يوقف طريقة تحقيق العدالة في نهاية المطاف".

أخبار دولية

المحكمة الجنائية الدولية

مذكرات الاعتقال

بوتين

LBCI التالي
الولايات المتحدة تؤكد أنها ستدافع عن غوايانا ضد أي اعتداء فنزويلي
مقتل أربعة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادىء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

LBCI
أخبار دولية
14:07

نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتنياهو "وارد"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في جرائم حرب بدارفور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
14:19

مصر وقطر ودول أخرى "قلقة" حيال تصريحات إسرائيل عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

LBCI
أخبار دولية
14:07

نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتنياهو "وارد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-11-25

بري لـ«الجمهورية»: استهداف الضاحية تطوّر خطير... وقانون الانتخاب النافذ «بدو يمشي»

LBCI
آخر الأخبار
14:35

النائبة ندى البستاني لـ"جدل": الحكومة عمرها 10 أشهر ولليوم لا خطة اقتصادية ومالية ولا إصلاح مالي

LBCI
خبر عاجل
2025-12-04

معلومات الـLBCI: خلال الجلسة عرض قائد الجيش ما عالجه الجيش من انفاق واسلحة وراجمات صواريخ والخروقات الاسرائيلية واشار الى تقارير اليونيفل المؤكدة أنّ الجيش يقوم بمهامه

LBCI
خبر عاجل
03:14

الرئيس عون اكد امام وفد مجلس الامن ان لبنان ملتزم باستكمال خطة حصر السلاح كما اشادت الموفدة الاميركية مورغان اورتيغوس بقرار تكليف السفير سيمون كرم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More