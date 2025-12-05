الأخبار
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
أخبار دولية
2025-12-05 | 10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
كشف مسؤول في كييف لوكالة فرانس برس أن مباحثات جديدة بين أوكرانيا والولايات المتحدة مقررة الجمعة في ميامي بفلوريدا لمناقشة الخطة الأميركية الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.
وقال أولكسندر بيفز مستشار الرئاسة الأوكرانية: "نعم، هناك اجتماع جديد مرتقب الجمعة".
وعقدت جولات عدة من المباحثات في الأيام الأخيرة ومحورها الخطة الأميركية التي تسلمتها موسكو.
مباحثات
كييف
واشنطن
ميامي
