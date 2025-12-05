الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفاتيكان يعلن تعيين أسقف جديد في الصين

أخبار دولية
2025-12-05 | 13:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفاتيكان يعلن تعيين أسقف جديد في الصين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الفاتيكان يعلن تعيين أسقف جديد في الصين

أعلن الفاتيكان تعيين أسقف جديد في الصين بعد استقالة سلفه الذي اعتقل مرارا خلال عقود عمل فيها بدون موافقة بكين.
     
وعيّن البابا لاون الرابع عشر فرنسيس لي جيانلين بدلا من جوزيف جانغ وي تشو في اتفاق مثير للجدل مع الصين على صلة بتعيين الأساقفة، وفق بيان للفاتيكان.
     
وأشار البيان إلى أن جانغ وي تشو استقال.
     
ووفق صحيفة "ذات تابليت" الكاثوليكية، كان لي جيانلين أحد الأسقفين اللذين "انتخبتهما" السلطات الصينية أحاديا في الأسبوع الذي تلى وفاة البابا فرنسيس في نيسان.
     
ويتعذّر على الفاتيكان المصادقة على تعيين أساقفة في فترة شغور السدة البابوية.
     
وكان التعيين في مدينة شينجيانغ بمقاطعة خنان الشمالية "مثيرا للجدل بشكل خاص" لأن الفاتيكان كان قد اعترف بجانغ وي تشو أسقفا شرعيا للأبرشية، وفق صحيفة "ذا تابليت".
     
وجانغ وي تشو عضو في الكنيسة الكاثوليكية الصينية "السرية" التي لا تعترف بها الحكومة الصينية.
     
واعتقل مرات عدة كان آخرها في أيار 2021 وما زال قيد التوقيف بدون محاكمة، وفق اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية.
     
ولم يكشف الفاتيكان أي تفاصيل على صلة بمكان وجوده.
     
ولا علاقات دبلوماسية رسمية قائمة بين الفاتيكان والصين لأن الكرسي الرسولي يعترف بتايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تصر الصين على أنها جزء لا يتجزّأ من أراضيها.
     
مع ذلك، اتفق الطرفان في تطوّر تاريخي سجّل في العام 2018 على أن يضطلع كلا الجانبين بدور في تسمية الأساقفة في الصين التي تضم نحو 12 مليون كاثوليكي.

أخبار دولية

الفاتيكان

أسقف

الصين

LBCI التالي
هيئة بحرية بريطانية: سفينة قبالة اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار مع زوارق صغيرة
الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2,68 مليار دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

الإليزيه: إعادة تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:55

مسؤولون: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية

LBCI
أخبار لبنان
16:21

البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
14:24

المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:06

حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني... مشهد حقيقي أم خدعة بالذكاء الاصطناعي؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:13

النائب كميل شمعون لـ"جدل": مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
12:26

سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More