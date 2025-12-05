الفاتيكان يعلن تعيين أسقف جديد في الصين

أعلن الفاتيكان تعيين أسقف جديد في الصين بعد استقالة سلفه الذي اعتقل مرارا خلال عقود عمل فيها بدون موافقة بكين.



وعيّن البابا لاون الرابع عشر فرنسيس لي جيانلين بدلا من جوزيف جانغ وي تشو في اتفاق مثير للجدل مع الصين على صلة بتعيين الأساقفة، وفق بيان للفاتيكان.



وأشار البيان إلى أن جانغ وي تشو استقال.



ووفق صحيفة "ذات تابليت" الكاثوليكية، كان لي جيانلين أحد الأسقفين اللذين "انتخبتهما" السلطات الصينية أحاديا في الأسبوع الذي تلى وفاة البابا فرنسيس في نيسان.



ويتعذّر على الفاتيكان المصادقة على تعيين أساقفة في فترة شغور السدة البابوية.



وكان التعيين في مدينة شينجيانغ بمقاطعة خنان الشمالية "مثيرا للجدل بشكل خاص" لأن الفاتيكان كان قد اعترف بجانغ وي تشو أسقفا شرعيا للأبرشية، وفق صحيفة "ذا تابليت".



وجانغ وي تشو عضو في الكنيسة الكاثوليكية الصينية "السرية" التي لا تعترف بها الحكومة الصينية.



واعتقل مرات عدة كان آخرها في أيار 2021 وما زال قيد التوقيف بدون محاكمة، وفق اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية.



ولم يكشف الفاتيكان أي تفاصيل على صلة بمكان وجوده.



ولا علاقات دبلوماسية رسمية قائمة بين الفاتيكان والصين لأن الكرسي الرسولي يعترف بتايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تصر الصين على أنها جزء لا يتجزّأ من أراضيها.



مع ذلك، اتفق الطرفان في تطوّر تاريخي سجّل في العام 2018 على أن يضطلع كلا الجانبين بدور في تسمية الأساقفة في الصين التي تضم نحو 12 مليون كاثوليكي.