ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

أخبار دولية
2025-12-06 | 02:56
مشاهدات عالية
ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام
ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النسخة الأولى من جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام، خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن.
     
وهذه الجائزة التي أكد الرئيس الأميركي أنه "يستحقها" قبل أن يحصل عليها، تكافئ بحسب الاتحاد "الجهود الهائلة التي يبذلها أشخاص يوحدون الناس ويعطون الأمل للأجيال المقبلة".

أخبار دولية

ترامب

جائزة

فيفا

سلام

