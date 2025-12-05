ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النسخة الأولى من جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام، خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن.



وهذه الجائزة التي أكد الرئيس الأميركي أنه "يستحقها" قبل أن يحصل عليها، تكافئ بحسب الاتحاد "الجهود الهائلة التي يبذلها أشخاص يوحدون الناس ويعطون الأمل للأجيال المقبلة".