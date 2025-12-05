المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.



وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترامب في أحكام صادرة من محاكم أدنى. ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة، والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.