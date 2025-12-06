روسيا تعتقل سياسيا مناهضا لحرب اوكرانيا قبل أيام من رفع الإقامة الجبرية عنه

وضعت السلطات الروسية الجمعة سياسيا يعد من القلائل الذين يعارضون حرب أوكرانيا من داخل روسيا، قيد الاحتجاز الاحتياطي بانتظار محاكمته، قبل أيام فقط من موعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وفق ما أفاد الحزب الذي ينتمي إليه.



ويخضع ليف شلوسبرغ، العضو البارز في حزب يابلوكو والبالغ 61 عاما، للإقامة الجبرية بشكل متقطع منذ حزيران/يونيو.



وأمرت محكمة في مدينة بسكوف باحتجازه احتياطيا حتى شباط بتهم جديدة تتعلق بنشر معلومات كاذبة عن الجيش، وذلك قبل موعد رفع الإقامة الجبرية عنه في 8 كانون الأول، وفق ما أعلنه حزب يابلوكو على تليغرام.



ويتعرض شلوسبرغ الآن لوضع يطلق عليه محامو حقوق الإنسان وصف "الكاروسيل" أو "لعبة الأحصنة الدوارة"، حيث يوجه المدعون العامون سلسلة تهم لإبقاء شخص وراء القضبان بشكل مستمر.



وكثفت موسكو حملة القمع ضد المعارضين لحربها في أوكرانيا، حيث سنت قوانين رقابية صارمة واصدرت أحكاما بالسجن لسنوات ضد منتقدين.



وعقب إعلان قرار المحكمة الجمعة، شكر شلوسبرغ مؤيديه قائلا "يا أصدقاء، لا تيأسوا. الحرية فينا. أحبكم"، وفقا لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة مؤيدة له.

