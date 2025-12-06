الأخبار
الولايات المتحدة وأوكرانيا تواصلان محادثاتهما السبت في ميامي لليوم الثالث تواليا
أخبار دولية
2025-12-05 | 23:51
الولايات المتحدة وأوكرانيا تواصلان محادثاتهما السبت في ميامي لليوم الثالث تواليا
تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثاتهما الماراثونية السبت في ميامي لليوم الثالث تواليا، وفق ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية مساء الجمعة، مضيفا أن إحراز "أي تقدم حقيقي" نحو السلام يعتمد على استعداد روسيا.
وأفاد البيان الذي نشره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على منصة اكس أن "الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل".
وأوضحت الخارجية في البيان أن المشاركين "اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية (...) وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم" في حال التوصل لاتفاق.
وأضاف البيان أن الوفدين سيجتمعان مجددا السبت "لمواصلة الدفع قدما بالمحادثات" حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا.
ويشارك في المفاوضات التي تجري قرب ميامي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، عن الجانب الأميركي، وكبير المفاوضين رستم عمروف والجنرال أندريه هناتوف عن الجانب الأوكراني.
ومنذ عرض الخطة الأميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع، جرت جلسات محادثات عدة مع الأوكرانيين في جنيف وميامي بهدف تعديل النص لمراعاة مصالح كييف.
