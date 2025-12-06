أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في ثماني مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.



وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام: "أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل حيثما تسمح ظروف السلامة. وتبذل شركات الطاقة كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن".