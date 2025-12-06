الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق

أخبار دولية
2025-12-06 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في ثماني مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام: "أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل حيثما تسمح ظروف السلامة. وتبذل شركات الطاقة كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن".

أخبار دولية

أوكرانيا

روسيا

البنى التحتية

طاقة

LBCI التالي
ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون
تجدّد المعارك في شرق الكونغو الديموقراطية غداة توقيع اتفاق سلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

روسيا تقصف بنية تحتية في أوديسا الأوكرانية خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
2025-11-08

كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-04

تركيا تطلب من روسيا وأوكرانيا عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في حربهما

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:23

تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس

LBCI
أخبار دولية
07:16

وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:25

البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان

LBCI
أخبار دولية
04:31

إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا... وسقوط قتلى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:06

سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
فنّ
06:05

"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:19

وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
02:46

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
02:52

لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
02:19

رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More