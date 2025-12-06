الأخبار
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
أخبار دولية
2025-12-06 | 03:06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في ثماني مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام: "أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل حيثما تسمح ظروف السلامة. وتبذل شركات الطاقة كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن".
أخبار دولية
أوكرانيا
روسيا
البنى التحتية
طاقة
التالي
ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون
تجدّد المعارك في شرق الكونغو الديموقراطية غداة توقيع اتفاق سلام
السابق
0
أخبار دولية
07:23
تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس
أخبار دولية
07:23
تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس
0
أخبار دولية
07:16
وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة
أخبار دولية
07:16
وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة
0
أخبار دولية
05:25
البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
أخبار دولية
05:25
البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
0
أخبار دولية
04:31
إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا... وسقوط قتلى
أخبار دولية
04:31
إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا... وسقوط قتلى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
0
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
فنّ
06:05
"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)
فنّ
06:05
"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)
