ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون

أطلق القضاء الإيراني ملاحقات في حقّ منظّمي ماراثون شاركت فيه نساء بدون حجاب، وفق ما أفادت السلطة القضائية، في وقت أعرب نواب إيرانيون عن سخطهم مما اعتبروه تراخيا في تطبيق قانون إلزامية الحجاب.



وبحسب وسائل إعلام محلية، شارك أكثر من خمسة آلاف شخص صباح الجمعة في ماراثون كيش، الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب إيران.



وشاركت نساء في الفعاليات من دون وضع الحجاب خلافا للقواعد المعمول بها في إيران منذ أربعة عقود، وفق مشاهد انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.



ومساء الجمعة، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن المدعي العام في كيش قوله إن "طريقة تنظيم الحدث كانت مخالفة لقواعد الحشمة".



وأشارت "ميزان" إلى أن "ملاحقات جنائية أطلقت" في حقّ المنظّمين، داعية إلى تدابير "صارمة ورادعة لا هوادة فيها".



وندّدت وكالة أنباء "تسنيم" بـ"الغياب الكامل للرقابة وعدم احترام جزء كبير من المشاركات قواعد اللباس".