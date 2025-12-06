إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا... وسقوط قتلى

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقا في العاصمة بريتوريا وأطلقوا النار موقعين 10 قتلى على الأقل بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي: "يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

