كايا كالاس تؤكد: واشنطن ما زالت "أكبر حليف" للاتحاد الأوروبي

رأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الأكبر لأوروبا، وذلك غداة نشر واشنطن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة التي انتقدت المؤسسات الأوروبية.



وقالت كالاس في منتدى الدوحة ردا على سؤال حول الاستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة: "طبعا هناك الكثير من الانتقادات، لكن أعتقد أن بعضها صحيح".



وأضافت: "الولايات المتحدة ما زالت حليفنا الأكبر... لا نتفق دوما على مسائل مختلفة لكن المنطق هو عينه. ونحن أكبر الحلفاء وينبغي أن نبقى متحدين".

