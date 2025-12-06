تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لرويترز أنه ينبغي تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة شرطة مدربة من أجل نزع سلاح حماس، مضيفا أن الحركة مستعدة لتسليم إدارة القطاع.



وفي مقابلة على هامش منتدى الدوحة، قال فيدان إنه بدون هذه الخطوات الأولية فإن خطوة نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار "ليست واقعية وغير قابلة للتنفيذ".