توم براك للـLBCI: ميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع... وهذا ما قاله عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيًا به… فلا تعليق لدي"... وهذا ما قاله عن السفير ميشال عيسى ومورغان أورتاغوس#LBCINews pic.twitter.com/AFOeqpJgBU
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 6, 2025
توم براك ردا على سؤال للـLBCI عن هدف زيارته للعراق: أحب الطعام هناك... وهذا ما قاله عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل#LBCINews pic.twitter.com/beE9G9r5dE
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 6, 2025
