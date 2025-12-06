توم براك للـLBCI: ميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع... وهذا ما قاله عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

رأى المبعوث الأميركي الى سوريا توم براك في حديث للـLBCI، أن السفير الأميركي ميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع.



وسئل براك: "هناك سؤال يطرحه الكثير من اللبنانيين: أنت تدلي بتعليقات عن لبنان، مع أنك لست المسؤول عن هذا الملف "كما يقولون". فما تعليقك؟"، فأجاب: "بما أنك تقول إنني أعلّق على أمور لست معنيًا بها، فلا تعليق لدي".

من جهة أخرى، سئل براك عما اذا هناك جولة جديدة من المفاوضات بين سوريا وإسرائيل قريبًا، فقال: "نعم، فالجولة مستمرة أصلًا. طبعًا هناك الكثير من التطورات في المنطقة، ولهذا التقدّم يتمّ بخطوات صغيرة، لكنّ الحوار مستمر".وأكد أن "المفاوضات مستمرة وقد حافظت على وتيرة ثابتة"، قائلا: "نحن نقترب تدريجيًا من محاولة الوصول إلى حلّ".وعن زيارته للعراق، وردا على سؤال عما اذا كان قد نقل تحذيرا للعراق بشأن احتمال ضربة إسرائيلية إذا تدخّل أي طرف عراقي دعمًا لحزب الله، قال براك: "حسنًا، لا تصدّق كل ما تقرأه أو تسمعه في أماكن أخرى. وكما قلت سابقًا، لا أعلّق عادةً على الحوارات الخاصة التي تجريها الولايات المتحدة مع نظرائها. هذا ليس مناسبًا. وبالطبع نحن قلقون بشأن العراق. ونحن ندعم العراق بكل الطرق. والوضع حساس جدًا في هذا الوقت".وأضاف: "لكن العراق ولبنان والأردن وسوريا وإسرائيل وتركيا… مثل خمسة أصابع في قفّاز واحد. ولذلك نحن قلقون بشأن الجميع، ونحاول المساعدة".وعن هدف زيارته للعراق، قال: "أنا أحب الطعام هناك".