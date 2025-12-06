المستشار الألماني يدعو السلطة الفلسطينية الى القيام بإصلاحات قبيل زيارته لإسرائيل

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجراء إصلاحات في السلطة، وذلك في اتصال هاتفي صباح السبت قبل ساعات من توجهه إلى إسرائيل.



وحثّ ميرتس عباس على الدفع نحو "إصلاحات ضرورية وعاجلة" في السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من "أداء دور بنّاء في نظام ما بعد الحرب"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس.



كما أكد دعم ألمانيا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة و"رحب بموقف السلطة الفلسطينية المتعاون" تجاه الاتفاق، بحسب المتحدث.



وجاءت مكالمة ميرتس مع عباس قبل ساعات من مغادرة المستشار برلين السبت في زيارة لإسرائيل.



وبعد توقف قصير في الأردن، حيث من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من المتوقع أن يصل المستشار الألماني إلى القدس لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



كما يعتزم ميرتس زيارة مؤسسة ياد فاشيم التذكارية للهولوكوست في إسرائيل.



وفي اتصاله مع محمود عباس، جدد المستشار موقف برلين بأن حل الدولتين لا يزال السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب المتحدث الحكومة الألمانية.