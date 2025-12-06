سلسلة لقاءات للواء شقير في بغداد مع كبار المسؤوليين العراقيين تناولت التعاون الامني

شهدت العاصمة العراقية بغداد سلسلة لقاءات أطلق فيها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مساراً من المشاورات الأمنية-السياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.



وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اللواء شقير في مقر رئاسة الوزراء، وشهد اللقاء بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين، وخصوصاً في مجالات مكافحة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الاستخباري، بما يسهم في دعم جهود تثبيت الاستقرار الإقليمي.



وأكد الرئيس السوداني حرص العراق على "توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ودعم استقرار لبنان وحفظ أمنه ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن في عموم المنطقة".



من جانبه، ثمن اللواء شقير مواقف العراق الداعمة لبلاده على جميع المستويات، مؤكداً "أهمية توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".



والتقى اللواء شقير أيضا رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، حيث جرى بحث في سبل تطوير التنسيق الأمني ومواكبة التحديات التي تفرضها المرحلة.



كما اجتمع المدير العام للامن العام برئيس الأمن الوطني العراقي عبد الكريم البصري، وتركزت المحادثات حول ضرورة العمل المشترك على الملفات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتعاون بين بيروت وبغداد، وضرورة مواصلة العمل لترسيخها.



والتقى اللواء شقير رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وجرى البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك.