إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا للاشتباه في تحليق مناطيد

أعلن مطار فيلنيوس في ليتوانيا اليوم السبت أنه أوقف عملياته مرة أخرى بسبب الاشتباه في ظهور مناطيد في مجاله الجوي، في عملية هي الأحدث في سلسلة من حالات توقف حركة الطيران في البلد الواقع بمنطقة البلطيق في الأشهر القليلة الماضية.