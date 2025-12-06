ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة اكس أنه سيلتقي الإثنين في لندن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بهدف مناقشة "المفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية".



وأضاف ماكرون: "علينا مواصلة الضغط على روسيا لإجبارها على السلام"، منددا "بشدة" بالضربات الجديدة التي استهدفت أوكرانيا ومكررا "دعمه الراسخ" لكييف.