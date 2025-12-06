وفاة 18 إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

أعلن مسؤول في خفر السواحل اليوناني اليوم السبت أن 18 مهاجرا غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 40 كيلومترا جنوبي جزيرة كريسي الصغيرة في جنوب اليونان، بينما تم إنقاذ اثنين.



واكتشفت سفينة شحن تركية القارب في بادئ الأمر واتصلت بالسلطات اليونانية.



وأشار المسؤول إلى أن الناجين نقلوا إلى جزيرة كريت.



وكانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.



وانحسرت التدفقات منذ ذلك الحين، لكن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد قوارب المهاجرين، معظمها من ليبيا إلى كريت وجافدوس وكريسي وهي الجزر الثلاث في بحر إيجة الأقرب إلى الساحل الأفريقي. ولا تزال الحوادث المميتة شائعة.