ماسك ردا على تغريم منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يلغى"

رد إيلون ماسك السبت على خطوة الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية كبرى على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلا لمتابعيه البالغ عددهم 230 مليونا إن التكتل يجب أن "يلغى".



وبعد تحقيق موسّع اعتُبر بمثابة اختبار لعزيمة الاتحاد الأوروبي في ما يتّصل بمراقبة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض التكتل الجمعة على المنصة المملوكة لأغنى رجل في العالم، غرامة قدرها 120 مليون دولار لانتهاكها قواعده الرقمية.



وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى انتقاد الغرامة.



وكان ترامب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.



وفي تعليق على الغرامة، كتب ماسك على إكس: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".



وعندما عمد مستخدم إلى إعادة النشر، رد ماسك "أنا جاد. لست أمازح".



وقال في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".



والغرامة هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.



وقالت المفوضية في بيان إن منصة إكس انتهكت التزام الشفافية الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية.



وأضافت أن الخروق تشمل التصميم الخادع لـ"العلامة الزرقاء" للحسابات التي يُفترض أنه تم التحقق منها، وعدم توفير إمكان الوصول إلى البيانات العامة للباحثين.