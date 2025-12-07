المرصد الجيولوجيّ الأميركيّ: ثوران بركان في هاواي تدفّق نوافير حمم جديدة من بركان كيلاويا في هاواي

تدفقت نوافير حمم جديدة من بركان كيلاويا في هاواي، بعد نحو عام على ثوران أحد أنشط البراكين في العالم، وفق ما أفاد علماء أميركيون.

وأفاد مرصد البراكين في هاواي، في بيان، بثوران مستمر لنوافير حمم بركانية يتراوح ارتفاعها بين 15 و30 مترًا تقريبًا من الفتحة الشمالية.

ولفت إلى أنّ ارتفاعات النوافير تتزايد بسرعة.

وذكرت هيئة المسح الأميركية أنّ النشاط البركانيّ بأكمله "ينحصر في فوهة هاليماوماو"، ومن غير المتوقع أن تتأثر المطارات المحلية بالغاز البركانيّ أو الرماد.

ويشهد بركان كيلاويا نشاطًا مكثفًا، منذ عام 1983، ويثور بانتظام نسبيًا.

وهو واحد من ستة براكين نشطة تقع في جزر هاواي التي تضم أيضًا، ماونا لوا، أكبر بركان في العالم.