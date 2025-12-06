زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) اليوم السبت أن زلزالا بقوة 6.36 درجة ضرب اليونان.



وأشار إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.