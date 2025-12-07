اعتقال 12 عسكريا في بنين بينهم منفذو محاولة الانقلاب

اعتقل 12 عسكريًا في بنين بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية وكالة فرانس برس، بعد محاولة انقلاب جرت صباحًا في كوتونو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأكدت الحكومة إحباطها.



وتحدث مصدر عسكري عن اعتقال 13 شخصًا في حين أوضح مصدر آخر أن "جميع المعتقلين عسكريون، أحدهم سبق أن سرّح من صفوفنا". وأورد مصدر أمني أن منفذي محاولة الانقلاب هم بين المعتقلين.





