لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت "هشة" بعد سنة على إطاحة الأسد



اعتبر خبراء أمميون الأحد أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت "هشّة" بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشدّدين على ضرورة "عدم تكرار انتهاكات الماضي" ومشيرين إلى التحديات العديدة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.



في الثامن من كانون الأول، يحيي السوريون الذكرى الاولى لإطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلد بقبضة حديد اثر هجوم خاطف شنّته فصائل معارضة بعد حوالى 14 عاما من الحرب الأهلية.



وتتولّى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة استقصاء كلّ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار 2011 وتوثيقها.



وفي هذه المناسبة، هنّأت اللجنة في بيان "الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتّخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت خلال العقود الماضية".



غير أنها ندّدت بـ "الأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى" التي تسبّبت في "تجدّد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل".

