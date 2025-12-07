رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "الخط الأصفر" في غزة يمثل "حدودا جديدة"

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في بيان أن "الخط الأصفر" الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.



وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدًا، خط دفاع متقدم للمستوطنات، وخط هجوم".



ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء "الخط الأصفر" المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.





