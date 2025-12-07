تسرب مياه في متحف اللوفر يتلف كتبا بقسم الآثار المصرية

أدى تسرب مياه الشهر الماضي إلى إتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ما يسلط الضوء على الحالة المتدهورة للمتحف الأكثر زيارة في العالم بعد أسابيع فقط من عملية سطو جريئة لسرقة مجوهرات كشفت عن ثغرات أمنية.



وذكر موقع "لا تريبين دو لار" المتخصص في الفن التاريخي والتراث الغربي أن نحو 400 من الكتب النادرة لحقت بها أضرار ملقيا باللوم على سوء حالة الأنابيب. وذكر أن الإدارة سعت منذ فترة طويلة للحصول على تمويل لحماية المجموعة من مثل هذه المخاطر لكن من دون جدوى.



وأوضح نائب مدير متحف اللوفر فرانسيس شتاينبوك لقناة بي.إف.إم التلفزيونية أن تسرب أنابيب المياه يتعلق بإحدى الغرف الثلاث في مكتبة قسم الآثار المصرية.



وقال: "حددنا ما بين 300 و400 عمل، والحصر مستمر". وكشف أن الكتب المفقودة هي "تلك التي اطلع عليها علماء المصريات لكن ليست الكتب القيمة".



وأقر بأن المشكلة معروفة منذ سنوات، لافتا الى أن الإصلاحات كان من المزمع إجراؤها في أيلول 2026.



وسرق أربعة لصوص في وضح النهار مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار في 19 تشرين الأول، ما كشف عن ثغرات أمنية واسعة في المتحف.



وأدت الثغرات الهيكلية في تشرين الثاني إلى إغلاق جزئي لقاعة عرض تضم مزهريات يونانية ومكاتب.