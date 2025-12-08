تايلاند: شنينا غارات جوية ضد أهداف للجيش الكمبوديّ

شنّت تايلاند غارات جوية ضد مواقع للجيش الكمبوديّ، عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين أدت إلى مقتل جندي تايلاندي وتبادل الطرفان المسؤولية عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلانديّ وينتاي سوفاري في بيان: “بعد أن أطلقت القوات الكمبودية النار على القوات التايلاندية في وقت مبكر الاثنين في مقاطعة أوبون راتشاثاني، تلقى الجيش تقارير تفيد بأنّ جنودًا تايلانديين تعرّضوا لهجوم بنيران قوات دعم، ما أسفر عن مقتل جنديّ وإصابة أربعة آخرين".

ولفت وينتاي إلى أنّ تايلاند بدأت "باستخدام الطائرات الحربية لضرب أهداف عسكرية في عدة مناطق" لوقف هجمات القوات الكمبودية.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا تايلاند بإطلاق عدة قذائف دبابات على معبد تاموني توم ومناطق أخرى قرب معبد برياه فيهير.

وأكدت سوشيتا أنّ كمبوديا لم ترد.