اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2025-12-08 | 03:08
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "
واس
".
أخبار دولية
محمد بن سلمان
ماكرون
التالي
إيران تعلن محاكمة مواطن إيراني أوروبي اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
السابق
