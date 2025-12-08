إيران تعلن محاكمة مواطن إيراني أوروبي اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس

أعلنت السلطة القضائية في إيران أنّ مواطنا إيرانيا أوروبيا اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يوما مع إسرائيل، أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التجسّس لصالح إسرائيل.



ولم يكشف موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن هوية المتهم، لكنّه ذكر أنّه "مزدوج الجنسية يعيش في دولة أوروبية" واعتُقل في إيران خلال الحرب التي وقعت في حزيران، مشيرا الى أنّه متهم بـ"التعاون الاستخباري والتجسّس لصالح الكيان الصهيوني".