وزراء داخلية الاتحاد الأوروبيّ يناقشون تشديد سياسة الهجرة

تلتقي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الصادقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.

وللمرة الأولى، يصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبيّ في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبيّ يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

كما تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".