ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 950 قتيلا و5 آلاف مصاب

أخبار دولية
2025-12-08 | 04:14
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 950 قتيلا و5 آلاف مصاب

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 950 قتيلا و5 آلاف جريح، على ما أفاد مركز إدارة الكوارث.
     
وأوضح المركز أنّ الكارثة التي طالت ثلاث مقاطعات في سومطرة، ودمّرت عددا كبيرا من المنازل والطرق والبنية التحتية، تسببت بفقدان 274 شخصا.
     
في المجمل، قضى ما لا يقل عن 1800 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، جراء سلسلة من العواصف الاستوائية والأمطار الموسمية التي تتسبب بانزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة.
     
وقال رئيس مركز إدارة الكوارث سوهاريانتو مساء الأحد إن تكلفة إعادة الإعمار في مقاطعات سومطرة الثلاث قد تصل إلى 51,82 تريليون روبية (3,1 مليار دولار).
     
وإقليم آتشيه الواقع شمال غرب جزيرة سومطرة والذي دمّره تسونامي عام 2004، هو المنطقة الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد القتلى فيه 386 شخصا بالإضافة إلى مئات آلاف المشردين.
     
وقال حاكم آتشيه مزاكير مناف للصحافيين مساء الأحد، إنّ الإقليم "يفتقر إلى كل شيء، وخصوصا الفرق الطبية. نفتقر إلى الأطباء". وأضاف: "الأدوية مهمة، والسلع الأساسية ضرورية أيضا".

أخبار دولية

الفيضانات

إندونيسيا

Learn More