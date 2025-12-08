الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الأوروبي يندد بـ"تصريحات مجنونة" لإيلون ماسك

أخبار دولية
2025-12-08 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبي يندد بـ&quot;تصريحات مجنونة&quot; لإيلون ماسك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الاتحاد الأوروبي يندد بـ"تصريحات مجنونة" لإيلون ماسك

ندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته إكس.
     
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماما".

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

إيلون ماسك

LBCI التالي
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 100 في هجمات على روضة أطفال ومستشفى في السودان
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-28

الاتحاد الإفريقي يندد بـ"الفظاعات" و"جرائم الحرب المفترضة" في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-06

ماسك ردا على تغريم منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يلغى"

LBCI
أخبار دولية
04:19

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد لا يقبل بـ"التهديد بتدخل" أميركي في سياساته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:12

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
11:02

الإليزيه: زيلينسكي وقادة أوروبيون يعملون على خطة السلام الأميركية في لندن

LBCI
أخبار دولية
10:08

اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي

LBCI
أخبار دولية
09:35

ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:43

مسؤول لرويترز: أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا غادروا عدن

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري: الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا والعكس فالبلدان محكومان بالتعاون

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-11

رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت: مجلس الادارة اتخذ قرارا بتخصيص مساعدات لـ80 مدرسة رسمية في كل المناطق اللبنانية وقيمة المساعدة هي بمعدّل 10 آلاف دولار لكل مدرسة

LBCI
أخبار لبنان
06:20

إلقاء القبض على مزور مواد للمستهلكين على أنّها متممات غذائية لمواد بروتينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

مساعدات من “طيران الشرق الاوسط” لثمانين مدرسة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
07:56

توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية

LBCI
أخبار لبنان
07:49

علي حسن خليل: من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:20

إلقاء القبض على مزور مواد للمستهلكين على أنّها متممات غذائية لمواد بروتينية

LBCI
أخبار لبنان
04:48

الراعي: المفاوضات تبقى الحلّ الأنسب ولا أخشى الحرب بعد الآن

LBCI
أخبار لبنان
04:06

السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
03:51

الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية

LBCI
أخبار دولية
03:01

في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فيديوهات الشبل…فضحت الأسد!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
04:06

السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More