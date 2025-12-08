دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة

صادقت دول الاتحاد الأوروبي على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.



وتؤيد هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.