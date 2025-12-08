الكرملين: الهند ستواصل شراء النفط الروسي ما دام يعود بالنفع عليها

أكد الكرملين أن الهند ستواصل شراء النفط ما دام ذلك يعود بالنفع عليها لضمان مصالحها الاقتصادية الخاصة.



وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهند إمدادات وقود دون انقطاع يوم الجمعة، وهو ما استقبلته الهند بحذر حتى في الوقت الذي اتفق فيه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على توسيع الروابط التجارية والدفاعية بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تمتد لعقود.