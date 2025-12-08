دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول

دُعي موظفو متحف اللوفر في باريس إلى إضراب مفتوح بدءا من الاثنين 15 كانون الأول، احتجاجا على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، على ما أفاد الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) وكالة فرانس برس، عقب اجتماع ضمّ عددا من النقابات.



واضطر متحف اللوفر الذي يواجه صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة في منتصف تشرين الأول، إلى إغلاق صالة عرض في تشرين الثاني بسبب تهالك المبنى، كما شهد قبل أسبوعين تسرّبا للمياه ألحق أضرارا بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.



وكتبت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها: "يوميا، تُغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حُدّد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية، وتهالك المبنى".



وفي 19 تشرين الأول، تعرّض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. وأوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفّذت السرقة، لكن لم يعثر بعد على المجوهرات أو على مدبّري العملية.



وبغية تمويل أعمال الترميم، تنوي إدارة اللوفر رفع سعر تذاكر بطاقات الدخول بنسبة 45% للزائرين من خارج أوروبا اعتبارا من العام 2026.



وأشارت النقابات الى أنّ "الأعمال الفنية باتت مُتاحة بشكل محدود للزوار"، معتبرة أنّ زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".



وقالت: "لم تُؤخَذ مختلف التحذيرات الداخلية في الاعتبار"، مضيفة أنّ "الرسائل التي تنقلها إدارة اللوفر إلى البرلمان ووسائل الإعلام لا تجعلنا نأمل بأنّ هناك إدراكا فعليا لحجم الأزمة التي نمر بها".



وطالبت النقابات بإجراء مفاوضات مباشرة مع وزارة الثقافة، "نظرا إلى التدهور غير المسبوق للجوّ الاجتماعي الداخلي، وضرورة الحصول على إجابات من الجهات المعنية".