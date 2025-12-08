العراق يغلق حقل غرب القرنة 2 بسبب تسرب

ذكر مسؤولان في قطاع الطاقة بالعراق لرويترز أن العراق أوقف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميًا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير.



وحقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم إذ يمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.







