العراق يغلق حقل غرب القرنة 2 بسبب تسرب
أخبار دولية
2025-12-08 | 09:11
العراق يغلق حقل غرب القرنة 2 بسبب تسرب
ذكر مسؤولان في قطاع الطاقة بالعراق لرويترز أن العراق أوقف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميًا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير.
وحقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم إذ يمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
