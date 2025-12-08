مسؤول: المجلس الانتقالي الجنوبي موجود حاليا في كل محافظات جنوب اليمن

أعلن المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عمرو البيض لرويترز اليوم أن المجلس موجود في كل محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن.



وأضاف أنش أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا غادروا عدن، وأن المجلس لم يطلب منهم المغادرة.