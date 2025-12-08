ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيسعى لتجريد الولايات من حق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة.وكتب على منصته تروث سوشال: "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلنا عن أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع القواعد على مستوى الولايات.وأضاف: "نحن نتفوق على كل الدول في هذا السباق حتى الآن، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الولايات الخمسون، وكثير منها غير ملتزمة بالقواعد، في وضع اللوائح وعملية الموافقة".وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا! الذكاء الاصطناعي سيُدمّر في مهده! سأصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا يعتمد قواعد واحدة فقط".ومن المرجح أن يثير هذا الأمر مزيدا من المعارضة السياسية والتحديات القانونية.