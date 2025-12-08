زيلينسكي: أوكرانيا ينقصها 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأميركية هذا العام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ينقصها نحو 800 مليون دولار للحصول على الأسلحة الأميركية التي كانت تخطط لشرائها هذا العام بمساعدة من حلفائها الأوروبيين.وأكد زيلينسكي مجددًا أن أوكرانيا ستحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار للعام المقبل وذلك من أجل البرنامج الذي تشتري بموجبه أسلحة أميركية بأموال أوروبية.