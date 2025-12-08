زيلينسكي: محادثات لندن كانت مثمرة ومقترحات السلام قيد الإعداد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات التي أجراها مع زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في لندن كانت مثمرة، مضيفًا أن مقترحات السلام قيد الإعداد وسيتم عرضها على الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء.



وقال زيلينسكي، الذي كان في طريقه من لندن إلى بروكسل لحضور اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي "أعتقد أن الخطة ستكون جاهزة غدًا، في وقت ما من المساء. أعتقد أننا سندرسها مرة أخرى ونرسلها إلى الولايات المتحدة".



وأكد أن المقترحات الجديدة لإنهاء الحرب تتضمن 20 نقطة، لكن لا يوجد حتى الآن أي تسوية بشأن مسألة الأراضي.