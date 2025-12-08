حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي

أفادت مصادر محلية وعسكرية أن حركة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا تقدمت الاثنين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وباتت تهدد مدينة أوفيرا قرب الحدود مع بوروندي التي لجأ إليها مئات الجنود الكونغوليين والبورونديين الفارين.



ودانت بوروندي "الموقف العدواني" لرواندا متهمة إياها بإلقاء قنابل على أراضيها، ما أدى إلى جرح شخصين.



وبحسب وزارة الخارجية البوروندية، وقع الحادث في بلدة سيبيتوكي الواقعة على الحدود مع رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.



وذكرت الخارجية على منصة "اكس" أن من بين الجرحى "طفلا يبلغ 12 عاما"، منددة بما وصفته بأنه "استفزاز من رواندا".



وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس: "تم نزع سلاح جميع الجنود فور وصولهم إلى الأراضي البوروندية".



