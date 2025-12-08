الأخبار
حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي
أخبار دولية
2025-12-08 | 16:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي
أفادت مصادر محلية وعسكرية أن حركة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا تقدمت الاثنين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وباتت تهدد مدينة أوفيرا قرب الحدود مع بوروندي التي لجأ إليها مئات الجنود الكونغوليين والبورونديين الفارين.
ودانت بوروندي "الموقف العدواني" لرواندا متهمة إياها بإلقاء قنابل على أراضيها، ما أدى إلى جرح شخصين.
وبحسب وزارة الخارجية البوروندية، وقع الحادث في بلدة سيبيتوكي الواقعة على الحدود مع رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وذكرت الخارجية على منصة "اكس" أن من بين الجرحى "طفلا يبلغ 12 عاما"، منددة بما وصفته بأنه "استفزاز من رواندا".
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس: "تم نزع سلاح جميع الجنود فور وصولهم إلى الأراضي البوروندية".
أخبار دولية
تتقدم
الكونغو
ولجوء
كونغوليين
بوروندي
التالي
ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 950 قتيلا و5 آلاف مصاب
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبيّ يناقشون تشديد سياسة الهجرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-15
الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر
أخبار دولية
2025-11-15
الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية لاتفاق سلام في قطر
0
أخبار دولية
2025-12-06
تجدّد المعارك في شرق الكونغو الديموقراطية غداة توقيع اتفاق سلام
أخبار دولية
2025-12-06
تجدّد المعارك في شرق الكونغو الديموقراطية غداة توقيع اتفاق سلام
0
أخبار دولية
2025-11-21
مقتل 89 مدنيا في أسبوع في هجمات متمردين إسلاميين في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2025-11-21
مقتل 89 مدنيا في أسبوع في هجمات متمردين إسلاميين في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
2025-11-15
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2025-11-15
قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:59
ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها
أخبار دولية
15:59
ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها
0
أخبار دولية
14:08
زيلينسكي: أوكرانيا ينقصها 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأميركية هذا العام
أخبار دولية
14:08
زيلينسكي: أوكرانيا ينقصها 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأميركية هذا العام
0
أخبار دولية
14:02
زيلينسكي: محادثات لندن كانت مثمرة ومقترحات السلام قيد الإعداد
أخبار دولية
14:02
زيلينسكي: محادثات لندن كانت مثمرة ومقترحات السلام قيد الإعداد
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-12-03
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
منوعات
2025-12-03
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
0
أمن وقضاء
2025-11-26
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
2025-11-26
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
0
آخر الأخبار
17:00
حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)
آخر الأخبار
17:00
حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
5
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
6
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
7
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
8
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
