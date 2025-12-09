اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.5 درجة

رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من أمواج المد العاتية (تسونامي) بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية الشرقية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا وإجبار نحو 90 ألفًا على إخلاء منازلهم.



وقع الزلزال قبالة الساحل وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج مد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب الساحل الشمالي الشرقي.



وبحلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات إلى إرشادات ثم رفعتها في وقت لاحق. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.



وكان مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترًا قبالة ساحل مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترًا.



وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحفيين "حتى الآن، تلقيت تقارير عن إصابة 30 شخصًا وحريق واحد".