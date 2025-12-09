الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
أخبار دولية
2025-12-09 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
أعلن الجيش التايلاندي مقتل جنديين في المواجهات الحدودية مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين إلى ثلاثة جنود منذ استئناف المعارك الأحد بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.
وأفاد الجيش في بيان "قتل ثلاثة جنود بالإجمال، واحد في الثامن من كانون الأول واثنان في التاسع منه".
أخبار دولية
التايلاندي
جنديين
إضافيين
الاشتباكات
الحدودية
كمبوديا
التالي
وزارة الدفاع: روسيا تسقط 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-20
مقتل جنديين بالجيش السوري في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية
أخبار دولية
2025-11-20
مقتل جنديين بالجيش السوري في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الجيش الباكستانيّ: مقتل 6 جنود و7 متشددين في اشتباك في منطقة كورام قرب الحدود مع أفغانستان
آخر الأخبار
2025-10-29
الجيش الباكستانيّ: مقتل 6 جنود و7 متشددين في اشتباك في منطقة كورام قرب الحدود مع أفغانستان
0
آخر الأخبار
2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة الأحد
آخر الأخبار
2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة الأحد
0
أخبار دولية
2025-10-29
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال قتال في جنوب غزة
أخبار دولية
2025-10-29
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال قتال في جنوب غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:20
17 قتيلا في حريق بمبنى في العاصمة الإندونيسية
أخبار دولية
04:20
17 قتيلا في حريق بمبنى في العاصمة الإندونيسية
0
أخبار دولية
04:03
روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت
أخبار دولية
04:03
روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت
0
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تقول إن طائرات روسية وصينية دخلت منطقة دفاعها الجوي
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تقول إن طائرات روسية وصينية دخلت منطقة دفاعها الجوي
0
أخبار دولية
01:29
مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحافيا خلال سنة حوالى نصفهم في غزة
أخبار دولية
01:29
مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحافيا خلال سنة حوالى نصفهم في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
منوعات
11:05
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
منوعات
11:05
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
4
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
5
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
6
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
7
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
8
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More