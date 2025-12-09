مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان

أبلغت ثلاثة مصادر أمنية وشرطية رويترز بأن ستة جنود باكستانيين قتلوا في هجوم مسلح على موقع أمني في شمال غرب البلاد.



وقع الهجوم في منطقة كورام القريبة من الحدود مع أفغانستان.