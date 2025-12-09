مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحافيا خلال سنة حوالى نصفهم في غزة

قتل 67 صحافيًا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبًا في قطاع غزة "بنيران القوّات الإسرائيلية"، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".وشهد "عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم (بين الأوّل من كانون الأوّل 2024 والأوّل من الشهر عينه سنة 2025) ارتفاعًا في ظلّ الممارسات الإجرامية للقوّات المسلّحة، نظامية كانت أو غير نظامية، وعصابات الجريمة المنظمة"، بحسب المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن حرّية الصحافة وتؤكّد في تقريرها أن "الصحافيين لا يموتون بل يقتلون".