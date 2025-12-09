كوريا الجنوبية تقول إن طائرات روسية وصينية دخلت منطقة دفاعها الجوي

أعلنت كوريا الجنوبية أنّها نشرت طائرات مقاتلة بعدما دخلت سبع طائرات روسية وطائرتان صينيتان مجالها الجوي الدفاعي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إنّ الطائرات الروسية والصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية (KADIZ) حوالى الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (1.00 بتوقيت غرينتش).





















































