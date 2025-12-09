17 قتيلا في حريق بمبنى في العاصمة الإندونيسية

أسفر حريق اندلع في مبنى بوسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن 17 قتيلًا على الأقل، على ما أفاد مسؤول في الشرطة شبكة "كومباس تي في" التلفزيونية المحلية.



واندلع الحريق في مبنى من سبع طبقات بوسط جاكرتا وأوقع ما لا يقل عن 17 قتيلًا، بحسب الشبكة التي أكدت السيطرة على الحريق عارضة مشاهد لإجلاء أشخاص من داخله بواسطة سلالم عالية.